Буча дещо змінила. Росія не виступатиме гарантом безпеки для України, - Зеленський

Україна, разом з країнами-партнерами, продовжує працювати над гарантіями безпеки. Однак, після подій в Бучі , у списку гарантів більше немає Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського з нагоди третьої річниці з дня інавгурації.

За словами Зеленського, сьогодні Україна продовжує розглядати коло гарантів безпеки серед країн, яким вона довіряє.

"Ми з ними розробляємо цей проєкт, його розробили. Щось подобається, щось не подобається. Ми як українці дуже багато хочемо, вони як європейці дуже скептичні. Десь там посередині ми знайдемо відповідь... Україні потрібен міжнародний договір", - заявив президент.

Після звірств, які Росія вчинила у Бучі, вона була виключена з договору.

"Сьогодні дійшло до того, що цей договір передбачає коло країн-партнерів навколо України без Росії, гаранти безпеки - без Росії. Буча деякі речі змінила", - відзначив президент.