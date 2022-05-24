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Гарантии безопасности для Украины. В ОП рассказали, каких обязательств ждут от партнеров

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Киев, Вторник 24 мая 2022 19:27
Гарантии безопасности для Украины. В ОП рассказали, каких обязательств ждут от партнеров Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гарантии безопасности для Украины должны включать несколько блоков. Среди них - санкционная политика, усиление оборонного потенциала страны и дипломатическая поддержка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Гарантии безопасности для Украины - это наша ключевая задача и важный инструмент, над которым сейчас работает вся команда президента", - написал в своем Telegram-канале глава ОП.

Ермак добавил, что сегодня в Давосе на панели Securing Europe представил Международную рабочую группу по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, он возглавляет ее вместе с бывшим генесеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Цель рабочей группы разработать рекомендации по надежным и эффективным гарантиям для Украины. Глава ОП выделил несколько основных блоков обязательств, которые должны взять на себя страны-гаранты:

  • с учетом "Будапештского меморандума" соглашение по безопасности Украины должно быть юридически обязывающим документом;
  • гарантии безопасности должны расширить возможности Украины защищаться от внешней агрессии;
  • страны-гаранты должны помочь укрепить обороноспособность Украины, обеспечив Вооруженные силы страны современными вооружениями, обменом разведывательной информацией, безопасность в киберпространстве и на море;
  • ежегодная финансовая помощь Украине для восстановления страны после войны и ее оборонного потенциала.

Еще одним важным блоком гарантий безопасности Ермак назвал санкционную политику партнеров. Он отметил, что ограничения являются эффективным инструментом для прекращения российской агрессии и сдерживания Москвы в будущем.

"Введенные сегодня пакеты санкций должны действовать, по меньшей мере, до полного вывода российских войск из Украины", - подчеркнул он.

Следующий блок гарантий связан с политической и дипломатической поддержкой Украины. Страна должна быть глубже интегрирована в международное сообщество, включая вступление в Евросоюз.

Напомним, ранее Ермак пояснил, что договор о гарантиях безопасности должен строиться на нормах необходимого соблюдения обязанностей.

Отметим, во время переговоров с Россией в Турции Украина заявила, что в качестве гарантов безопасности могут выступить страны Совбеза ООН - Великобритания, Китай, РФ, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль.

Позднее Украина отказалась включать Россию в список стран-гарантов. Это произошло после событий в Буче.

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