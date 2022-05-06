ru ua
Пт, 06 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гарантії безпеки для України. Єрмак пояснив, чому вони працюватимуть

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 травня 2022 08:43
Гарантії безпеки для України. Єрмак пояснив, чому вони працюватимуть Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чому майбутні гарантії безпеки для України працюватимуть. Він пояснив, цей договір будується на нормах необхідного дотримання обов'язків, але якщо навіть якась із країн-гарантів передумає їх виконувати - це зроблять інші.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ця система гарантій - це така служба 911. Коли ви чітко розумієте, що, в які терміни і як відбувається. І всі це розуміють. І у вас є чітке розуміння, що в разі виникнення цієї загрози ви отримуєте. Все це має бути дуже чітко юридично закріплено", - сказав Єрмак.

Він пояснив, по-перше, всі міжнародні відносини будуються на нормі римського права "договори повинні виконуватися".

"Їх деградація починається з недотримання цього принципу. Тобто, його треба ретельно оберігати. Тому ми так наполягаємо на юридичних зобов'язаннях - щоб зміна урядів і курсів не могла спричинити їх перегляду. І щоб взаємна відповідальність гарантів служила додатковим фактором як нашої безпеки, так і Європи в цілому", - зазначив Єрмак.

По-друге, за його словами, навіть якщо якась одна країна-гарант "передумає" виконувати взяті на себе зобов'язання, то, при таких жорстко окреслених умовах інші їх виконають.

"І потім, ми самі повинні бути готовими до будь-яких викликів. Це стосується і нашої системи безпеки і оборони, і гарантій, про які ми з вами говоримо, і роботи на дипломатичному рівні. У будь-якому випадку, враховуючи уроки Будапештського меморандуму, стрижень нашої безпеки - це потужні збройні сили, це сильна, розгалужена і вбудована в світову економіка. Тобто, навіть найнадійніших гарантій самих по собі ніколи не буде достатньо тих, хто дорогий, завжди захищають охочіше і ефективніше", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, також керівник Офісу президента розповів, що чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступі. Документ стане предметом для обговорень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
"Потрібен швидкий крок": Зеленський закликав негайно надати Україні статус кандидата в ЄС
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо