Гарантії безпеки для України. Єрмак пояснив, чому вони працюватимуть
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, чому майбутні гарантії безпеки для України працюватимуть. Він пояснив, цей договір будується на нормах необхідного дотримання обов'язків, але якщо навіть якась із країн-гарантів передумає їх виконувати - це зроблять інші.
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ця система гарантій - це така служба 911. Коли ви чітко розумієте, що, в які терміни і як відбувається. І всі це розуміють. І у вас є чітке розуміння, що в разі виникнення цієї загрози ви отримуєте. Все це має бути дуже чітко юридично закріплено", - сказав Єрмак.
Він пояснив, по-перше, всі міжнародні відносини будуються на нормі римського права "договори повинні виконуватися".
"Їх деградація починається з недотримання цього принципу. Тобто, його треба ретельно оберігати. Тому ми так наполягаємо на юридичних зобов'язаннях - щоб зміна урядів і курсів не могла спричинити їх перегляду. І щоб взаємна відповідальність гарантів служила додатковим фактором як нашої безпеки, так і Європи в цілому", - зазначив Єрмак.
По-друге, за його словами, навіть якщо якась одна країна-гарант "передумає" виконувати взяті на себе зобов'язання, то, при таких жорстко окреслених умовах інші їх виконають.
"І потім, ми самі повинні бути готовими до будь-яких викликів. Це стосується і нашої системи безпеки і оборони, і гарантій, про які ми з вами говоримо, і роботи на дипломатичному рівні. У будь-якому випадку, враховуючи уроки Будапештського меморандуму, стрижень нашої безпеки - це потужні збройні сили, це сильна, розгалужена і вбудована в світову економіка. Тобто, навіть найнадійніших гарантій самих по собі ніколи не буде достатньо тих, хто дорогий, завжди захищають охочіше і ефективніше", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо, також керівник Офісу президента розповів, що чернетка договору з гарантій безпеки буде у відкритому доступі. Документ стане предметом для обговорень.
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