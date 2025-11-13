Галущенко и Гринчук подали в отставку, а ВСУ получат "стену дронов": новости за 12 ноября

Гринчук подала в отставку

Светлана Гринчук подала в отставку с должности министра энергетики Украины.

"Написала заявление об отставке. Должность никогда не была для меня самоцелью", - написала она.

Галущенко написал заявление об увольнении

Герман Галущенко уходит в отставку с должности министра юстиции на фоне скандала в энергетической сфере.

Такую информацию подтвердила премьер Юлия Свириденко.

Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачило НАБУ.

Информированные собеседники РБК-Украина уточнили, что в СНБО поступило представление по санкциям против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Оборонный завод и склад боеприпасов. В Генштабе рассказали о новых "дип-страйках"

ВСУ атаковали оборонный завод "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края РФ, а также склад боеприпасов во временно оккупированном Новом Свете.

Завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ.

Мирные переговоры с Россией прекращены: заместитель главы МИД объяснил почему

Мирные переговоры с Россией в этом году завершились почти без результата, поэтому сейчас они приостановлены, отметил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Важно понимать, что в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, которые представляют диктатора", - обратил внимание он.