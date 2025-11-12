ua en ru
Оборонный завод и склад боеприпасов. В Генштабе рассказали о новых "дип-страйках"

Среда 12 ноября 2025 11:33
Оборонный завод и склад боеприпасов. В Генштабе рассказали о новых "дип-страйках" Фото: ВСУ атаковали оборонный завод и склад боеприпасов россиян (facebook.com/14RegARMY)
Автор: Константин Широкун

ВСУ атаковали оборонный завод "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края РФ, а также склад боеприпасов во временно оккупированном Новом Свете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, РФ)", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что завод имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для разного рода техники армии РФ. Среди прочего он производит и составные части к дронам.

На месте попадания зафиксированы многочисленные взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в Новом Свете Донецкой области.

Что говорят в ССО

"В ночь на 12 ноября подразделения Deep Strike Сил специальных операций осуществили успешное огневое поражение нефтехимического предприятия "Ставролен", - говорится в сообщении ССО ВСУ.

Сообщается, что несколько дронов достигли своей цели. Попадание, в частности, подтверждают местные жители в социальных сетях. В то же время местные власти заявляют о возгорании в результате падения обломков.

Удары по оборонной инфраструктуре РФ

Напомним, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе (Краснодарский край).

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ. Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Как пояснил впоследствии Генштаб ВСУ, в ночь на 1 ноября Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае России.

