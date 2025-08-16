ua en ru
Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025

Суббота 16 августа 2025 07:15
Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025 Базовые вещи - основа гардероба (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осень 2025 года обещает быть комфортной и практичной. Стилисты уже назвали ключевые элементы базового гардероба, которые будут оставаться актуальными в течение всего сезона. Среди них футболки с V-вырезом, темно-синие джинсы, лоферы и другое.

Как носить эти вещи и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно без усилий, рассказывает РБК-Украина.

Футболки с V-образным вырезом

Этот фасон снова на пике популярности. V-образный вырез визуально вытягивает силуэт, придает легкости образу и прекрасно сочетается с жакетами, кардиганами и объемными рубашками.

В 2025 году актуальны лаконичные футболки с длинным и коротким рукавом из качественного хлопка, в классических оттенках - белом, сером, черном и хаки. Это - основа любого осеннего гардероба.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Футболки с V-образным вырезом в тренде (фото: instagram.com/stephaniebroek)

Юбки с кружевной отделкой

Кружево возвращается в виде деликатного акцента. Юбки с кружевной отделкой - это сочетание романтичности и современного стиля.

Самые популярные модели - сатиновые или шелковые юбки миди с кружевом по краю. Их носят с базовыми свитерами, кожаными куртками или рубашками в стиле гранж.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Юбка с кружевом (фото: instagram.com/selenamual)

Лоферы

Это самая удобная обувь на переходной осенний сезон. Лоферы - идеальная альтернатива кроссовкам в прохладную осеннюю погоду.

В 2025 году в моде классические кожаные модели черного или бордового цвета, а также варианты с массивной подошвой, придающие образу выразительности. Их совмещают с носками, юбками, джинсами или костюмами.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Лоферы на осень (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Рубашки в клетку

Этот элемент гардероба получил новое дыхание. Oversize-рубашки в клетку прекрасно подходят как замена легким курткам или жакетам.

Их носят на футболки, объемные свитшоты или как самостоятельную верхнюю часть образа. Осенью актуальны теплые оттенки - коричневый, терракотовый, хаки, бордовый.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Рубашки с клетчатым принтом остаются в моде (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Куртки с высоким воротником

Практичный и стильный выбор на холодную осень. Куртки с высоким воротником не только хорошо сохраняют тепло, но и придают образу современности.

Самые модные варианты - укороченные пуховики или куртки-оверсайз в нейтральных цветах: молочный, серый, графитовый, темно-зеленый.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Куртка с воротником-стойкой (фото: instagram.com/angelafink)

Джинсы цвета индиго

Темно-синие джинсы вернулись - и это новая база. Они выглядят более сдержанно по сравнению со светлыми вариантами, что делает их универсальными - и для работы, и для выходных.

В трендах - прямой крой или легкий клеш с минимальным декором.

Футболки, джинсы, лоферы: универсальные вещи, которые будут в тренде осенью 2025Темно-синие джинсы в моде (фото: instagram.com/sylviemus_)

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Stephanie Broek, Selena Mual, Annabel Rosendahl, Marilyn NK, Angela Fink, Sylvie Mus.

