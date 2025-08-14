Стильно и дерзко: Кароль в трендовых очках показала, как совместить спорт и ультраженственность

Тина Кароль в очередной раз доказала, что умеет "играть" с разными стилями и удачно их сочетать. Звезда появилась в женственном и одновременно спортивном образе, на который трудно не обратить внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Тины.

Какой "лук" собрала Кароль

На новом селфи Тина позировала в необычном образе. Она выбрала белый топ из фактурной сетки, что сделало удачный акцент на талии. А благодаря низкой посадке брюк с черным ремнем певица еще и сумела похвастаться прессом.

Ее "лук" доказывает, что классическое сочетание черного и белого, даже с вещами разного стиля, работает безотказно.

Стоит обратить внимание и на трендовые узкие очки, которые Тина подобрала к образу. Они напоминают об актуальных сейчас 2000-х, а наплечная спортивная сумка с логотипом добавляет неожиданный урбан-штрих. Такое сочетание женственности, смелости и стритстайла выглядит свежо и современно, и именно поэтому выигрывает.

Образ Тины Кароль (скриншот)

Как повторить образ Кароль

Базовый белый топ необычного кроя . Ищите модели с фактурными вставками или прозрачными элементами. Это создает эффект сложного образа, даже если образ минималистичный.

Низ с "мужским" характером . Брюки с ремнем в сочетании с кроп-топом подчеркивают фигуру, но не дают образу выглядеть слишком "сладко".

Очки с максимальным стилем . Узкие линзы, немного ретро-вайба, и вы в тренде.

Аксессуары имеют значение . Массивные украшения, зеркальные линзы, шоппер или спортивная сумка с лого - все это задает характер и добавляет уличной дерзости.

Макияж "без макияжа". Легкий румянец, нюдовые губы и естественные брови отлично балансируют агрессивность аутфита.

Кому подойдут такие очки, как у Кароль

Ультратрендовые очки с серебряной оправой, которые выбрала Кароль, это настоящий вызов классической эстетике. Они не о защите от солнца, а о характере и стиле.

Такой аксессуар лучше всего подходит для овального или удлиненного лица с мягкими чертами, тогда контрастная геометрия очков добавляет выразительности. Если у вас четкие скулы или заостренный подбородок, узкие очки слегка "смягчат" черты, но в то же время сделают образ более дерзким.

Лучше всего они смотрятся в сочетании с лаконичной прической, как у Тины. Это позволяет очкам "звучать громче" и работать как главный акцент в "луке".