ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стильно и дерзко: Кароль в трендовых очках показала, как совместить спорт и ультраженственность

Четверг 14 августа 2025 14:59
UA EN RU
Стильно и дерзко: Кароль в трендовых очках показала, как совместить спорт и ультраженственность Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Тина Кароль в очередной раз доказала, что умеет "играть" с разными стилями и удачно их сочетать. Звезда появилась в женственном и одновременно спортивном образе, на который трудно не обратить внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Тины.

Какой "лук" собрала Кароль

На новом селфи Тина позировала в необычном образе. Она выбрала белый топ из фактурной сетки, что сделало удачный акцент на талии. А благодаря низкой посадке брюк с черным ремнем певица еще и сумела похвастаться прессом.

Ее "лук" доказывает, что классическое сочетание черного и белого, даже с вещами разного стиля, работает безотказно.

Стоит обратить внимание и на трендовые узкие очки, которые Тина подобрала к образу. Они напоминают об актуальных сейчас 2000-х, а наплечная спортивная сумка с логотипом добавляет неожиданный урбан-штрих. Такое сочетание женственности, смелости и стритстайла выглядит свежо и современно, и именно поэтому выигрывает.

Стильно и дерзко: Кароль в трендовых очках показала, как совместить спорт и ультраженственностьОбраз Тины Кароль (скриншот)

Как повторить образ Кароль

  • Базовый белый топ необычного кроя. Ищите модели с фактурными вставками или прозрачными элементами. Это создает эффект сложного образа, даже если образ минималистичный.

  • Низ с "мужским" характером. Брюки с ремнем в сочетании с кроп-топом подчеркивают фигуру, но не дают образу выглядеть слишком "сладко".

  • Очки с максимальным стилем. Узкие линзы, немного ретро-вайба, и вы в тренде.

  • Аксессуары имеют значение. Массивные украшения, зеркальные линзы, шоппер или спортивная сумка с лого - все это задает характер и добавляет уличной дерзости.

  • Макияж "без макияжа". Легкий румянец, нюдовые губы и естественные брови отлично балансируют агрессивность аутфита.

Кому подойдут такие очки, как у Кароль

Ультратрендовые очки с серебряной оправой, которые выбрала Кароль, это настоящий вызов классической эстетике. Они не о защите от солнца, а о характере и стиле.

Такой аксессуар лучше всего подходит для овального или удлиненного лица с мягкими чертами, тогда контрастная геометрия очков добавляет выразительности. Если у вас четкие скулы или заостренный подбородок, узкие очки слегка "смягчат" черты, но в то же время сделают образ более дерзким.

Лучше всего они смотрятся в сочетании с лаконичной прической, как у Тины. Это позволяет очкам "звучать громче" и работать как главный акцент в "луке".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Красота Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия