Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025

Субота 16 серпня 2025 07:15
Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025 Базові речі - основа гардероба (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінь 2025 року обіцяє бути комфортною та практичною. Стилісти вже назвали ключові елементи базового гардероба, які залишатимуться актуальними протягом усього сезону. Серед них футболки з V-вирізом, темно-сині джинси, лофери та інше.

Як носити ці речі та з чим поєднувати, щоб виглядати стильно без зусиль, розповідає РБК-Україна.

Футболки з V-подібним вирізом

Цей фасон знову на піку популярності. V-подібний виріз візуально витягує силует, додає легкості образу і прекрасно поєднується з жакетами, кардиганами та об'ємними сорочками.

У 2025 році актуальні лаконічні футболки з довгим і коротким рукавом з якісної бавовни, в класичних відтінках - білому, сірому, чорному і хакі. Це - основа будь-якого осіннього гардероба.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Футболки з V-подібним вирізом у тренді (фото: instagram.com/stephaniebroek)

Спідниці з мереживною обробкою

Мереживо повертається у вигляді делікатного акценту. Спідниці з мереживною обробкою - це поєднання романтичності та сучасного стилю.

Найпопулярніші моделі - сатинові або шовкові спідниці міді з мереживом по краю. Їх носять із базовими светрами, шкіряними куртками або сорочками в стилі гранж.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Спідниця з мереживом (фото: instagram.com/selenamual)

Лофери

Це найзручніше взуття на перехідний осінній сезон. Лофери - ідеальна альтернатива кросівкам у прохолодну осінню погоду.

У 2025 році в моді класичні шкіряні моделі чорного або бордового кольору, а також варіанти з масивною підошвою, що надають образу виразності. Їх поєднують зі шкарпетками, спідницями, джинсами або костюмами.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Лофери на осінь (фото: instagram.com/annabelrosendahl)

Сорочки в клітинку

Цей елемент гардероба отримав нове дихання. Oversize-сорочки в клітинку чудово підходять як заміна легким курткам або жакетам.

Їх носять на футболки, об'ємні світшоти або як самостійну верхню частину образу. Восени актуальні теплі відтінки - коричневий, теракотовий, хакі, бордовий.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Сорочки з картатим принтом залишаються в моді (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Куртки з високим коміром

Практичний і стильний вибір на холодну осінь. Куртки з високим коміром не тільки добре зберігають тепло, а й надають образу сучасності.

Наймодніші варіанти - укорочені пуховики або куртки-оверсайз у нейтральних кольорах: молочний, сірий, графітовий, темно-зелений.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Куртка з коміром-стійкою (фото: instagram.com/angelafink)

Джинси кольору індиго

Темно-сині джинси повернулися - і це нова база. Вони мають стриманіший вигляд порівняно зі світлими варіантами, що робить їх універсальними - і для роботи, і для вихідних.

У трендах - прямий крій або легкий кльош з мінімальним декором.

Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025Темно-сині джинси в моді (фото: instagram.com/sylviemus_)

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Stephanie Broek, Selena Mual, Annabel Rosendahl, Marilyn NK, Angela Fink, Sylvie Mus.

