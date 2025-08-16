Футболки, джинси, лофери: універсальні речі, які будуть у тренді восени 2025
Осінь 2025 року обіцяє бути комфортною та практичною. Стилісти вже назвали ключові елементи базового гардероба, які залишатимуться актуальними протягом усього сезону. Серед них футболки з V-вирізом, темно-сині джинси, лофери та інше.
Футболки з V-подібним вирізом
Цей фасон знову на піку популярності. V-подібний виріз візуально витягує силует, додає легкості образу і прекрасно поєднується з жакетами, кардиганами та об'ємними сорочками.
У 2025 році актуальні лаконічні футболки з довгим і коротким рукавом з якісної бавовни, в класичних відтінках - білому, сірому, чорному і хакі. Це - основа будь-якого осіннього гардероба.
Футболки з V-подібним вирізом у тренді (фото: instagram.com/stephaniebroek)
Спідниці з мереживною обробкою
Мереживо повертається у вигляді делікатного акценту. Спідниці з мереживною обробкою - це поєднання романтичності та сучасного стилю.
Найпопулярніші моделі - сатинові або шовкові спідниці міді з мереживом по краю. Їх носять із базовими светрами, шкіряними куртками або сорочками в стилі гранж.
Спідниця з мереживом (фото: instagram.com/selenamual)
Лофери
Це найзручніше взуття на перехідний осінній сезон. Лофери - ідеальна альтернатива кросівкам у прохолодну осінню погоду.
У 2025 році в моді класичні шкіряні моделі чорного або бордового кольору, а також варіанти з масивною підошвою, що надають образу виразності. Їх поєднують зі шкарпетками, спідницями, джинсами або костюмами.
Лофери на осінь (фото: instagram.com/annabelrosendahl)
Сорочки в клітинку
Цей елемент гардероба отримав нове дихання. Oversize-сорочки в клітинку чудово підходять як заміна легким курткам або жакетам.
Їх носять на футболки, об'ємні світшоти або як самостійну верхню частину образу. Восени актуальні теплі відтінки - коричневий, теракотовий, хакі, бордовий.
Сорочки з картатим принтом залишаються в моді (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Куртки з високим коміром
Практичний і стильний вибір на холодну осінь. Куртки з високим коміром не тільки добре зберігають тепло, а й надають образу сучасності.
Наймодніші варіанти - укорочені пуховики або куртки-оверсайз у нейтральних кольорах: молочний, сірий, графітовий, темно-зелений.
Куртка з коміром-стійкою (фото: instagram.com/angelafink)
Джинси кольору індиго
Темно-сині джинси повернулися - і це нова база. Вони мають стриманіший вигляд порівняно зі світлими варіантами, що робить їх універсальними - і для роботи, і для вихідних.
У трендах - прямий крій або легкий кльош з мінімальним декором.
Темно-сині джинси в моді (фото: instagram.com/sylviemus_)
