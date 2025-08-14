ua en ru
Мини, жилет и яркая сумочка: модный образ Лилии Ребрик, который стоит повторить

Четверг 14 августа 2025 14:05
UA EN RU
Мини, жилет и яркая сумочка: модный образ Лилии Ребрик, который стоит повторить Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лилия Ребрик продемонстрировала стильный летний лук, в котором идеально сочетаются комфорт и актуальные тренды 2025 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса следит за модными трендами и часто демонстрирует в сети стильные образы, которые можно взять себе на заметку.

На этот раз Лилия выбрала легкий и элегантный летний образ, который можно охарактеризовать как кэжуал-шик.

Топ

Черная майка-топ без рукавов. Это базовая вещь, которая является основой многих образов на лето.

Костюмный жилет

Удлиненный жилет белого цвета, одетый поверх топа. Он имеет V-образный вырез и создает вертикальную линию, визуально извлекающую силуэт. Жилет выполнен из легкой ткани, которая идеально подходит для теплой погоды.

Юбка

Короткая юбка белого цвета. Она имеет асимметричный крой, придающий образу динамичности и современности.

Обувь

Босоножки кремового оттенка на стойких невысоких каблуках. Это практичный и удобный вариант для прогулок.

Аксессуары

На шее Лилия носит цепочку с подвеской, а через плечо опрокинута маленькая красная сумочка на тонком ремешке. Сумочка является акцентной деталью, которая делающей образ более выразительным.

Образ Лилии Ребрик на этом фото выглядит свежим, стильным и практичным. Он идеально подходит для повседневных прогулок и сочетает комфорт и элегантность.

Лилия Ребрик показала стильный лук (скриншот)

Лилия Ребрик показала стильный лук (скриншот)

Какие тренды 2025 года есть в образе Ребрик

Асимметричный крой

Тренд: асимметрия в одежде - один из главных акцентов сезона.

Белая мини-юбка имеет асимметричный крой, придающий динамику, визуальный интерес и легкий драматизм образа.

Почему это модно: асимметрия нарушает "правильную" геометрию и придает вещам современный вид.

Белая база с цветным акцентом

Тренд: монохромные образы в светлых оттенках (особенно белый + кремовый) - тренд летнего сезона. Их часто сочетают с яркими аксессуарами.

Белый жилет, белая юбка и светлая обувь создают чистый, свежий total-look. Акцентная красная сумочка придает выразительность.

Почему это модно: контрастные детали на фоне спокойного основания выглядят эффектно и современно, идеально подходят для летних образов.

Ребрик показала, с чем носить мини (скриншот)

Ребрик показала, с чем носить мини (скриншот)

Костюмный жилет как элемент верхнего слоя

Тренд: жилеты (особенно удлиненные, структурированные или легкие летние) - маст-хев сезона.

Удлиненный белый жилет придает образу утонченности и вытягивает силуэт.

Почему это модно: Жилеты легко комбинируются с базовыми вещами и подходят как для городского, так и для стиля отдыха.

Длина мини

Тренд: возвращение мини-юбок продолжается уже несколько сезонов подряд.

Стильная, но не вызывающая мини-юбка - это сочетание легкости и женственности.

Почему это модно: мини - это о свободе, уверенности в себе и летней игривости.

Акцентные аксессуары

Тренд: яркие минисумки или кроссбоди в насыщенных цветах - тренд, который длится уже несколько сезонов.

Красная сумочка на контрасте с белым нарядом создает точку фокусировки.

Почему это модно: один яркий аксессуар "оживляет" образ и демонстрирует знание модных правил.

Лилия Ребрик с дочкой (скриншот)

Лилия Ребрик с дочкой (скриншот)

Модные тренды Стиль жизни Тренды
