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Французские компании готовы начать изготовление дронов в Украине, - Зеленский

Понедельник 21 июля 2025 16:23
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Французские компании готовы начать изготовление дронов в Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Обсудили, в частности, готовность французских компаний начать изготовление дронов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, он обсудил с Барро оборонную помощь Украине, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки военных и результаты встреч в формате "Рамштайн".

"Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против России и о переговорах по вступлению Украины в ЕС", - сообщил украинский президент.

Производство дронов в Украине

Напомним, недавно украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.

Кроме того, французские автопроизводитель и оборонный завод будут совместно производить дроны на территории Украины. Дроны будут поставляться не только украинским военным, но и французской армии.

Также стало известно, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

К тому же Министерство обороны Румынии планирует договориться с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые затем планируют продавать и другим европейским странам.

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