Автомобильная и оборонная компании Франции будут производить дроны в Украине

Французские автопроизводитель и оборонный завод будут совместно производить дроны на территории Украины. Дроны будут поставляться не только украинским военным, но и французской армии.

"Мы начнем абсолютно беспрецедентное партнерство, где крупная компания-производитель французских автомобилей - я не называю имени, потому что это должна объявить она сама - объединится с французским оборонным заводом, чтобы оснастить производственные линии в Украине для способности производить дроны", - сказал министр.

Он не уточнил, какой именно тип дронов будут производить эти компании, но добавил, что их получит и французская армия, чтобы "постоянно иметь подготовку, которая соответствует реалиям". Кроме того, украинские военные со своей стороны предоставят французам свой опыт использования дронов в войне.

По словам Лекорню, на производственных линиях в Украине будут работать украинцы, ведь они "лучше французов в способности разрабатывать дроны, а главное - в формировании доктрины, которая их сопровождает".