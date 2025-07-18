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Румыния хочет вместе с Украиной производить дроны, - СМИ

Пятница 18 июля 2025 11:38
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Румыния хочет вместе с Украиной производить дроны, - СМИ Фото: Румыния хочет вместе с Украиной производить дроны (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министерство обороны Румынии планирует договориться с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые затем планируют продавать и другим европейским странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как пишет издание, идея заключается в том, что Румыния оплатит детали беспилотников, разработанные украинскими специалистами на основе боевого опыта последних лет.

Следующим этапом станет инвестирование в завод в Румынии, вероятно в Брашове, где румыны и украинцы вместе будут производить беспилотники.

Большая часть произведенной техники поступит в румынскую армию, а остальное планируют продавать другим странам Европы. Аналогичные проекты Украина уже подписала с Данией и Норвегией.

Министр национальной обороны Румынии в ближайшее время встретится со своим украинским коллегой и киевскими чиновниками для обсуждения деталей соглашения.

В издании отмечают, что главной сложностью в реализации проекта является недостаток финансирования в Румынии, поэтому начало производства отложено, вероятно, на 2026 год, когда будет принят новый военный бюджет.

Производство дронов

Напомним, украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems.

Кроме того, французские автопроизводитель и оборонный завод будут совместно производить дроны на территории Украины. Дроны будут поставляться не только украинским военным, но и французской армии.

Также стало известно, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.

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Румыния Война в Украине Дрони
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