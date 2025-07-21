Французькі компанії готові розпочати виготовлення дронів в Україні, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні , і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України в ЄС", - повідомив український президент.

За словами Зеленського, він обговорив з Барро оборонну допомогу Україні, особливо потребу в засобах ППО, тренування військових та результати зустрічей у форматі "Рамштайн".

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 липня, провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Frontline уклала стратегічну угоду з німецько-українським виробником дронів Quantum Systems.

Крім того, французькі автовиробник та оборонний завод будуть спільно виробляти дрони на території України. Дрони будуть постачатися не лише українським військовим, а й французькій армії.

Також стало відомо, що Гана готова профінансувати виробництво дронів для ЗСУ.

До того ж Міністерство оборони Румунії планує домовитися з Україною про спільне виробництво безпілотників, які потім планують продавати й іншим європейським країнам.

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