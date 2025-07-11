Гана готова профинансировать дроны для ВСУ: какую помощь получит в ответ

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении Украины развивать сотрудничество с Ганой в аграрном и оборонном секторах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский написал в Twitter.

По его словам, страны разделяют общий интерес к углублению двустороннего партнерства.

"Мы обсудили сферы, в которых мы уже можем углубить наше партнерство, в первую очередь в агропромышленном секторе и создании центра продовольственной логистики в Гане", - сообщил глава государства.

Стороны договорились организовать встречу на уровне министров, и уже в ближайшее время украинская делегация посетит Гану.

Зеленский также отметил, что Гана заинтересована в украинских технологиях, в частности в производстве различных типов дронов и опыте, который Украина получила в ходе войны.

"Гана готова финансировать наше производство, а мы готовы помочь нашим партнерам обеспечить безопасность их границ", - подчеркнул президент.

Что известно о Гане

Гана - государство в Западной Африке, имеющее стратегическое расположение на побережье Гвинейского залива. Она является одной из самых стабильных демократий региона и играет важную роль в обеспечении безопасности и развития на континенте. Экономика Ганы базируется на добыче золота, нефти, какао и сельском хозяйстве, однако правительство активно работает над диверсификацией и привлечением иностранных инвестиций, в частности в агропромышленность и инфраструктуру.

Гана стремится укрепить свою обороноспособность и цифровую инфраструктуру. Сейчас страна заинтересована в сотрудничестве с Украиной.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года мы писали о том, что граждане Ганы из-за обмана работодателей попали в российскую армию.

Им обещали высокооплачиваемую работу в охране или сельском хозяйстве. Так называемый работодатель привез ганцев в город Кострома - там мигранты якобы подписали трудовой договор, однако выяснилось, что это был контракт с российской армией на войну с Украиной.