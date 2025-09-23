ua en ru
Премьер Дании не исключает причастность РФ к дронам над Копенгагеном

Дания, Вторник 23 сентября 2025 15:43
Премьер Дании не исключает причастность РФ к дронам над Копенгагеном Фото: Метте Фредериксен, премьер-министр Дании (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Дания не исключает, что Россия причастна к появлению беспилотников над Копенгагеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера страны Метте Фредериксен, которые приводит The Guardian.

Во время общения с журналистами ее спросили, могут ли беспилотники над столицей Дании могут быть связаны с Россией, на что чиновница ответила достаточно осторожно.

"Я не могу исключить, что это Россия. Мы видели дроны над Польшей, которые не должны были там быть. Мы видели активность в Румынии. Мы видели нарушение воздушного пространства Эстонии.

Мы видели хакерские атаки на европейские аэропорты в течение выходных. Теперь дроны появились в Дании, и, похоже, они были также в Осло и Норвегии", - отметила Фредериксен.

По ее словам, этот инцидент является "серьезным нападением на критическую инфраструктуру Дании". По мнению премьера страны, целью беспилотников над Копенгагеном было "причинение хаоса и создание беспокойства, а также проверка, как далеко можно зайти".

Беспилотники над Данией

Напомним, вечером в понедельник, 22 сентября, взлеты и посадки в международном аэропорту Копенгагена были остановлены почти на четыре часа из-за появления нескольких дронов в воздушном пространстве.

Его работа была восстановлена только утром следующего дня, когда дроны самостоятельно покинули район. Согласно предварительным данным, речь идет о двух или трех больших беспилотниках, однако изъять ни одного не удалось.

Сегодня, 23 сентября, датская полиция сообщила, что дронами, которые привели к остановке работы аэропорта Копенгагена, руководил "компетентный оператор". Отмечается, что неизвестный стремился продемонстрировать определенные способности, однако пока никаких подозреваемых нет.

Кроме того, в ночь на 23 сентября была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стала фиксация нескольких беспилотников.

