ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Проверяет границы НАТО": Писториус сообщил о новой провокации РФ в Балтийском море

Среда 24 сентября 2025 22:20
UA EN RU
"Проверяет границы НАТО": Писториус сообщил о новой провокации РФ в Балтийском море Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Писториус сравнил этот инцидент с вторжением российских беспилотников и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии. В военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.

Немецкий министр подчеркнул, что Россия буквально проверяет границы государств НАТО все чаще и интенсивнее.

"Путин хочет спровоцировать нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО. И он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в Альянсе", - отметил Писториус.

Провокации России

Напомним, 21 сентября НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем.

А 19 сентября российские истребители МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии.

В ответ МИД Эстонии вызвал для выражения протеста временного поверенного РФ, а правительство обратилось к союзникам по НАТО для консультаций по статье 4. В то же время Москва отрицает любое нарушение.

В НАТО заявили, что нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии является частью безответственного поведения России.

Кроме того, в Норвегии сообщили, что в 2025 году Россия трижды нарушала их воздушное пространство, причем они длились от одной до четырех минут.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны НАТО планируют уничтожать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Германия Балтийское море
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"