Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины, - Макрон

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.

По словам премьер-министра Британии Кира Стармера, гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности.

В то же время, по словам генсека НАТО Марка Рютте, гарантии безопасности для Украины от Европы "потребуют" поддержки со стороны США. Это необходимо для сдерживания России.

Сегодня СМИ сообщали, что США противятся тому, чтобы в соглашении с Украиной по редкоземельным металлам содержались гарантии безопасности. Этот вопрос продолжат обсуждать.

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