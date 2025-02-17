Стармер назвал единственный способ сдержать Россию от повторного нападения на Украину
Гарантии безопасности от США являются единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину.
Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Стармер повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто "мирное соглашение". В то же время он подчеркнул, что это должно произойти при поддержке США.
"Гарантия безопасности со стороны США - это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - подчеркнул он.
Британский премьер отметил, что на карту поставлено не только будущее Украины.
"Это экзистенциальный вопрос для Европы в целом, а потому жизненно важен для национальных интересов Британии. Это уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента. Любое мирное соглашение для Украины должно защищать ее суверенитет и сдерживать Владимира Путина от участия в дальнейшей агрессии в будущем", - подчеркнул Стармер.
Он также подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами длительного мира".
Кроме того, Стармер анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским "в ближайшие дни" и выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантии безопасности будут возложены на Европу.
К тому же сейчас в Европе активно обсуждают вопрос отправки в Украину миротворцев. По данным The Washington Post, европейские страны могут выделить для этого до 30 тысяч военных.
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