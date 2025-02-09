Трамп собирается завершить войну РФ против Украины, но гарантии безопасности на Европе, - Волц

США на этой неделе будут обсуждать, как завершить войну России против Украины. Однако, гарантии безопасности будут возложены на Европу.

Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью каналу NBC .

Советник анонсировал, что на этой неделе госсекретарь США, министр обороны, вице-президент и специальный посланник Штатов в Европе будут обсуждать детали того, как положить конец этой войне. В свою очередь президент Соединенных Штатов готов к действиям, чтобы привлечь к переговорам все стороны.

"Это означает, что за столом переговоров будут обе стороны. Он (Трамп - ред.) сказал, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить налоги, тарифы, санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом Си, с премьер-министром Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Волц не вдался в детали, однако отметил, что Трамп готов вынести все эти вопросы на стол переговоров на этой неделе, включая будущее американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их редких земель, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе", - заявил Волц.

Также он добавил, что новый президент США собираются закончить эту войну. Однако гарантии безопасности будут на европейцах.

"И я думаю, что основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", - резюмировал работу Трампа.