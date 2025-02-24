Франція та Британія підготували план щодо гарантій безпеки для України, - Макрон

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

Водночас, за словами генсека НАТО Марка Рютте, гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.

Сьогодні ЗМІ повідомляли, що США противляться тому, щоб в угоді з Україною щодо рідкісноземельних металів містилися гарантії безпеки. Це питання продовжать обговорювати.

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