США не хотят включать гарантии безопасности в сделку по редкоземам, - CNN

США противятся тому, чтобы в сделке с Украиной по редкоземельным металлам содержались гарантии безопасности. Этот вопрос продолжат обсуждать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Украинский источник издания утверждает, что наиболее проблемные пункты были исключены из проекта соглашения по редкоземам, но "американская сторона очень сильно сопротивляется включению гарантий безопасности". Киев рассчитывает, что такой вопрос удастся обсудить во время будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

"С нашей стороны все готово. Мы доработали проект (соглашения - ред.). Мы сделали все возможное, чтобы условия были приемлемыми. В итоге речь идет о рамочном соглашении о создании фонда восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как он будет работать", - добавил собеседник CNN.

По его словам, Украина хочет организовать церемонию подписания соглашения, на которой вопрос гарантий безопасности рассмотрят президенты двух стран.

"Мы ждем ответа американской стороны", - добавил источник издания.