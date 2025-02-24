США не хотят включать гарантии безопасности в сделку по редкоземам, - CNN
США противятся тому, чтобы в сделке с Украиной по редкоземельным металлам содержались гарантии безопасности. Этот вопрос продолжат обсуждать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Украинский источник издания утверждает, что наиболее проблемные пункты были исключены из проекта соглашения по редкоземам, но "американская сторона очень сильно сопротивляется включению гарантий безопасности". Киев рассчитывает, что такой вопрос удастся обсудить во время будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
"С нашей стороны все готово. Мы доработали проект (соглашения - ред.). Мы сделали все возможное, чтобы условия были приемлемыми. В итоге речь идет о рамочном соглашении о создании фонда восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как он будет работать", - добавил собеседник CNN.
По его словам, Украина хочет организовать церемонию подписания соглашения, на которой вопрос гарантий безопасности рассмотрят президенты двух стран.
"Мы ждем ответа американской стороны", - добавил источник издания.
Сделка по редкоземам
Напомним, министр финансов США Скотт Бессент недавно представил в Киеве проект соглашения по редкоземам. По его словам, такая инициатива предусматривает создание фонда, куда будут поступать доходы с продажи украинских редкоземельных металлов.
США, согласно задумке Вашингтона, получат экономические и управленческие права в этом фонде.
Американские власти хотят, чтобы Украина так "отдала долги" за предоставленную военную помощь. В частности, предлагалось, чтобы размер "долга" составил 500 млрд долларов. Это при том, что стоимость американской помощи Украине составляет около 100 млрд долларов.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что США выделяли гранты на помощь Украине и он не будет признавать это "долгами".
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