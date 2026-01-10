Франция планирует разместить в Украине 6 тысяч военных, - Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
По информации издания, 8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой участвовали министры, военное руководство страны, главы палат парламента, лидеры фракций и партий.
По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта.
Начальник генштаба Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии".
Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "вдали от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.
Лидер депутатов "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат.
При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности.
"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу", - сказала она.
Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН.
В то же время представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть не обязательным.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.
Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.
Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.
Известно, что Франция и Германия уже давно выразили готовность отправить свои войска в Украину после прекращения огня.
Между тем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.
А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.
Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас также заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.
К тому же премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.
Румыния не будет отправлять в Украину свои войска, но готова внести свой вклад в гарантии безопасности, усилив безопасность в Черном море.