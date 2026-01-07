Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США

Заявления США относительно Гренландии

Напомним, после военной операции в Венесуэле с свержением диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп снова выразил желание контролировать Гренландию в Арктике.

В последнем интервью он заявил, что остров "абсолютно" нужен США, потому что якобы "окружен" флотами России и Китая. Трамп также считает, что Дания не способна его защитить.

На днях заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что Гренландия должна войти в состав США как часть американской системы безопасности, не исключив при этом военного захвата.

А жена Миллера Кэти опубликовала карту острова в цветах американского флага.

В Белом доме же назвали покупку Гренландии приоритетом, но не исключают применения армии.

Реакция Дании и ЕС

На фоне этих заявлений премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что попытки США захватить Гренландию, особенно военным путем, фактически поставят крест на НАТО.

Также Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США, заявили в Копенгагене, не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.

А премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что ни один член НАТО не должен атаковать или угрожать другому члену Альянса.