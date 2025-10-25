Франция готова отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности: озвучена дата

Во Франции заявили о готовности направить свой военный контингент в Украину в рамках будущих гарантий безопасности, если это будет необходимо.
Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
По словам Шиля, его подразделения готовы к возможному развертыванию войск в пользу Украины в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности.
"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, при необходимости - в пользу Украины", - сказал генерал.
Он также отметил, что 2026 год станет "годом коалиций" и добавил, что Франция активно готовится к многонациональным учениям Orion 26.
Ожидается, что учения Orion 26 проверят взаимодействие между видами войск и союзниками.
Шиль утверждает, что Сухопутные войска Франции готовы одновременно реагировать на три возможные угрозы, среди которых - готовность к потенциальному развертыванию в Украине, а также выполнение обязательств в рамках НАТО.
В Париже в последние месяцы все серьезнее говорят об угрозе со стороны России. Ранее бывший начальник Генштаба французской армии Тьерри Бюркар предупреждал, что Кремль рассматривает Францию как одну из главных целей, а новый глава Генштаба Фабьен Мандон призвал к усилению перевооружения страны.
Как известно, одним из пунктов будущих гарантий безопасности, который вступит в действие после прекращения огня, является возможное введение иностранных войск в Украину.
Эту тему активно начали обсуждать в этом году, а на встрече "коалиции решительных" 4 сентября в Париже уже удалось выяснить некоторую конкретику.
Ряд стран готов на размещение своих военных в Украине. Среди тех, кто это поддерживает - Великобритания, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, страны Балтии, Нидерланды и Австралия.
Некоторые страны все еще колеблются относительно отправки своих военных в Украину, однако есть и те, кто точно не собирается это делать.
Президент Владимир Зеленский по результатам заседания "коалиции решительных" 4 сентября заявлял, что "это точно будет в тысячах", имея в виду количество иностранных военных.
Последнее заседание "коалиции решительных" прошло 24 октября в Лондоне. На нем определили новый план для Украины из 5 пунктов.