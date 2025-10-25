Франція готова відправити війська в Україну в рамках гарантій безпеки: озвучена дата

За словами Шиля, його підрозділи готові до можливого розгортання військ на користь України у 2026 році в рамках майбутніх гарантій безпеки.

"Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, за потреби - на користь України", - сказав генерал.

Він також наголосив, що 2026 рік стане "роком коаліцій" і додав, що Франція активно готується до багатонаціональних навчань Orion 26.

Очікується, що навчання Orion 26 перевірять взаємодію між видами військ та союзниками.

Шиль стверджує, що Сухопутні війська Франції готові одночасно реагувати на три можливі загрози, серед яких - готовність до потенційного розгортання в Україні, а також виконання зобов’язань у межах НАТО.

У Парижі останні місяці все серйозніше говорять про загрозу з боку Росії. Раніше колишній начальник Генштабу французької армії Тьєррі Бюркар попереджав, що Кремль розглядає Францію як одну з головних цілей, а новий глава Генштабу Фаб'єн Мандон закликав до посилення переозброєння країни.