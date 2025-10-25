Франция готова отправить войска в Украину в рамках гарантий безопасности: озвучена дата

Во Франции заявили о готовности направить свой военный контингент в Украину в рамках будущих гарантий безопасности, если это будет необходимо.

Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск Франции генерал Пьер Шиль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

По словам Шиля, его подразделения готовы к возможному развертыванию войск в пользу Украины в 2026 году в рамках будущих гарантий безопасности.

"Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, при необходимости - в пользу Украины", - сказал генерал.

Он также отметил, что 2026 год станет "годом коалиций" и добавил, что Франция активно готовится к многонациональным учениям Orion 26.

Ожидается, что учения Orion 26 проверят взаимодействие между видами войск и союзниками.

Шиль утверждает, что Сухопутные войска Франции готовы одновременно реагировать на три возможные угрозы, среди которых - готовность к потенциальному развертыванию в Украине, а также выполнение обязательств в рамках НАТО.

В Париже в последние месяцы все серьезнее говорят об угрозе со стороны России. Ранее бывший начальник Генштаба французской армии Тьерри Бюркар предупреждал, что Кремль рассматривает Францию как одну из главных целей, а новый глава Генштаба Фабьен Мандон призвал к усилению перевооружения страны.