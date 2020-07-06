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У Франції допустили вибори в ОРДЛО в цьому році: названо умову

Новини » Політика     06.07.2020 - 09:15
У Франції допустили вибори в ОРДЛО в цьому році: названо умову
Фото: Етьєн де Понсен (РБК-Україна)

Для проведення виборів потрібен новий сильний імпульс

Є можливість того, що вибори на окупованих територіях Донбасу відбудуться одночасно з місцевими виборами по всій Україні, у жовтні, або до кінця цього року. Тільки для цього потрібен новий сильний імпульс.

Про це посол Франції Етьєн де Понсен заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вже згадував про переговори позаминулого тижня, це сигнал, що ситуація рухається в правильному напрямку", - сказав він.

Нагадаємо, в Раді нацбезпеки та оборони не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що чинної законодавчої бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до мінських домовленостей.

Зазначимо, іноземні ЗМІ писали, що Російська Федерація вимагає від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу.

До цього стало відомо, що Офіс президента України підготував поправки до чинного закону про особливий статус Донбасу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України выборыОРДЛО
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