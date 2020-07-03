Росія вимагає до 6 липня представити проект щодо статусу Донбасу, - Spiegel

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)

Москва наполягає на закріплення особливого статусу в Конституції України

Російська Федерація вимагає від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу. Москва чекає, що документ буде обговорюватися в контактній групі.

Про це пише німецьке видання Spiegel, у розпорядженні якого є неофіційний робочий документ російської делегації на зустрічі політичних радників нормандського формату.

Повідомляється, що Москва наполягає на швидкій юридичній реорганізації окремих районів Донецької та Луганської областей. Російська сторона вимагає, щоб Київ представив проект змін до Конституції 6 липня на Мінській контактній групі. Очікується, що це закріпить особливе положення цих районів у державному устрої України.

Крім того, згідно з документом, Росія вимагає, щоб Київ активізував зусилля з реалізації так званої "формули Штайнмайєра" щодо надання особливого статусу відразу після того, як ОБСЄ визнає місцеві вибори на Донбасі вільними і справедливими.

Також Москва наполягає на тому, щоб українська сторона до 6 липня представила список людей, яких хоче отримати в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Берліні 3-4 липня пройде зустріч радників нормандського формату; російський представник Дмитро Козак вже прибув до німецької столиці.

До цього стало відомо, що Офіс президента України підготував поправки до чинного закону про особливий статус Донбасу; зокрема, до закону планують внести "формулу Штайнмайєра".

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Автор: РБК-Україна