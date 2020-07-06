ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции допустили выборы в ОРДЛО в этом году: названо условие

Новости » Политика     06.07.2020 - 09:15
Во Франции допустили выборы в ОРДЛО в этом году: названо условие
Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Для проведения выборов нужен новый сильный импульс

Есть возможность того, что выборы на оккупированных территориях Донбасса пройдут одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года. Только для этого нужен новый сильный импульс.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина.

"Я уже упоминал о переговорах позапрошлой недели, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - сказал он.

Напомним, в Совете нацбезопасности и обороны не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.

Ранее сообщалось, что действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с минскими договоренностями.

Отметим, иностранные СМИ писали, что Российская Федерация требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса.

До этого стало известно, что Офис президента Украины подготовил поправки к действующему закону об особом статусе Донбасса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины выборыОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь