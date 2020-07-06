Во Франции допустили выборы в ОРДЛО в этом году: названо условие

Фото: Этьен де Понсен (РБК-Украина)

Для проведения выборов нужен новый сильный импульс

Есть возможность того, что выборы на оккупированных территориях Донбасса пройдут одновременно с местными выборами по всей Украине, в октябре, или до конца этого года. Только для этого нужен новый сильный импульс.

Об этом посол Франции Этьен де Понсен заявил в интервью РБК-Украина.

"Я уже упоминал о переговорах позапрошлой недели, это сигнал, что ситуация движется в правильном направлении", - сказал он.

Напомним, в Совете нацбезопасности и обороны не видят возможности для проведения выборов на Донбассе.

Ранее сообщалось, что действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с минскими договоренностями.

Отметим, иностранные СМИ писали, что Российская Федерация требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса.

До этого стало известно, что Офис президента Украины подготовил поправки к действующему закону об особом статусе Донбасса.

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Автор: Анастасия Рокитна