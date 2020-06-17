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Офіс президента підготував поправки до законопроєкту про особливий статус Донбасу

Новини » Політика     17.06.2020 - 23:13
Офіс президента підготував поправки до законопроєкту про особливий статус Донбасу
Фото: пункти пропуску на Донбасі (ДПСУ)

Представник Донбасу у Мінську заявляє, що ОП не розробляв нового законопроєкту

Офіс президента України не готував нового законопроєкту про особливий статус окремих районів Донбасу, а вніс правки у вже існуючий документ. У поправках йдеться, зокрема, про "формулу Штайнмаєра".

Про це повідомив представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі в Мінську Сергій Гармаш, передає "Радіо Свобода".

Гармаш зазначив, що питання впроваждення прописаних у цій формулі кроків було обговорено в Мінську минулого тижня.

"Або журналісти, або глава офісу президента неправильно висловився. Я думаю, що це непорозуміння. На минулому тижні на засіданні Тристоронньої контактної групи ми розглядали поправки до десятої статті нині діючого прийнятого закону "про особливий статус", ві там дійсно, першим пунктом йде імплементація "формули Штайнмайера", - уточнив Гармаш.

Йдеться про інетрв'ю Офісу президента України Андрія Єрмака, датоване 17 червня. Тоді він зазначив, що "українська делегація представила перший закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" з імплементованою "формулою Штайнмайера".

Крім того, Єрмак сказав, що законопроєкт обговорюватимуть з представниками ОРДЛО, яких ввели до складу української делегації в ТКГ.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна обрала представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які 9 червня взяли участь в переговорах щодо Донбасу. У цю групу консультантів включили двох журналістів, лікаря і голову громадської організації. Ще хочуть залучити мінімум шістьох переселенців.

При цьому на окупованих територіях заявили, що не визнаватимуть цих людей своїми представниками на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних срав Дмитро Кулеба заявив, що окуповані території Криму та Донбасу можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасОРДЛООфіс президента
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