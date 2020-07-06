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В РНБО не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі

Новини » Політика     06.07.2020 - 08:44
В РНБО не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов заявив, що вибори мають відбуватися на українській території за українською Конституцією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що на сьогодні провести вибори на Донбасі немає можливості. Однак вони "рано чи пізно" там відбудуться.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, для проведення виборів на Донбасі мають відбутися певні умови, яких наразі там немає.

"Якщо будуть якісь зміни, якісь процеси, рано чи пізно там будуть вибори відбуватися", - сказав секретар РНБО.

Крім того, він зазначив, що вибори на Донбасі мають відбуватися на українській території за українською Конституцією.

"Над виборчою дільницею має бути український прапор, мають бути українські засоби масової інформації, українські політичні сили... Центральна Виборча Комісія має їх там проводити. Поки що мені складно уявити такі умови", - заявив Данілов.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що чинної законодавчої бази достатньо для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України відповідно до мінських домовленостей.

Також раніше повідомлялось, що під час місцевих виборів в ОРДЛО не виключена перемога тих самих людей, які наразі утримують владу на окупованих районах Донбасу.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Донбасвыборы
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