Во Флориде в честь Трампа переименовали дорогу

Другие переименования

Напомним, в начале декабря 2025 года Институт мира США официально был переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.

Кроме того, недавно Трамп анонсировал строительство новых судов для военного флота США, которые тоже будут названы в его честь.

Ранее мы писали, что по информации Newsweek, Конгресс США намерен запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь Трампа.

