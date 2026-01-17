RU

Во Флориде в честь Трампа переименовали дорогу

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп торжественно отметил переименование дороги в свою честь рядом со своим частным клубом в Палм-Бич, в штате Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, законодатели штата одобрили присвоение нового почетного названия части Южного бульвара. Речь о дороге, которая соединяет международный аэропорт Палм-Бич с резиденцией Трампа США Мар-а-Лаго.

По ней части курсирует кортеж президента США, который перемещаться между аэропортом и резиденцией.

Трамп торжественно отмечая переименование дороги заявил, что "чрезвычайно польщен" этим признанием.

"Я запомню этот потрясающий жест на всю оставшуюся жизнь", - сказал президент, выступая на мероприятии, которое прошло в Мар-а-Лаго.

По словам представителей окружной комиссии, переименование не влияет на официальные адреса, системы реагирования на чрезвычайные ситуации или правительственные карты.

Другие переименования

Напомним, в начале декабря 2025 года Институт мира США официально был переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.

Кроме того, недавно Трамп анонсировал строительство новых судов для военного флота США, которые тоже будут названы в его честь.

Ранее мы писали, что по информации Newsweek, Конгресс США намерен запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь Трампа.

Подробнее о том, почему Дональд Трамп меняет символы американской власти - читайте в материале РБК-Украина.

