Во Флориде в честь Трампа переименовали дорогу

Президент США Дональд Трамп торжественно отметил переименование дороги в свою честь рядом со своим частным клубом в Палм-Бич, в штате Флорида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, законодатели штата одобрили присвоение нового почетного названия части Южного бульвара. Речь о дороге, которая соединяет международный аэропорт Палм-Бич с резиденцией Трампа США Мар-а-Лаго.
По ней части курсирует кортеж президента США, который перемещаться между аэропортом и резиденцией.
Трамп торжественно отмечая переименование дороги заявил, что "чрезвычайно польщен" этим признанием.
"Я запомню этот потрясающий жест на всю оставшуюся жизнь", - сказал президент, выступая на мероприятии, которое прошло в Мар-а-Лаго.
По словам представителей окружной комиссии, переименование не влияет на официальные адреса, системы реагирования на чрезвычайные ситуации или правительственные карты.
Напомним, в начале декабря 2025 года Институт мира США официально был переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.
Кроме того, недавно Трамп анонсировал строительство новых судов для военного флота США, которые тоже будут названы в его честь.
