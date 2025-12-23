ua en ru
Новые линкоры для ВМС США: Трамп анонсировал корабли с лазерами и ядерными ракетами

США, Вторник 23 декабря 2025 01:55
Новые линкоры для ВМС США: Трамп анонсировал корабли с лазерами и ядерными ракетами Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп сообщил, что одобрил план строительства двух новых линкоров для Военно-морских сил страны. По его словам, они станут крупнейшими и самыми мощными в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома в Youtube.

Как подчеркнул Трамп, новые линкоры будут "самыми быстрыми, самыми большими и в сотни раз мощнее любого линкора, который когда-либо строили".

Он также заявил, что речь идет об "одних из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны", которые станут крупнейшими боевыми кораблями не только в истории США, но и в мире.

По словам президента США, сейчас речь идет о строительстве двух линкоров, однако в перспективе их количество могут увеличить до 10, а впоследствии - до 20-25 единиц.

"Мы говорим о 10, но начнем с двух и быстро перейдем к 10. В конце концов мы считаем, что это будет от 20 до 25 таких кораблей", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что новые линкоры планируют оснастить самыми современными видами вооружения. В частности, речь идет об артиллерии, ракетах, гиперзвуковых системах, электромагнитных рельсотронах, а также боевых лазерах нового поколения.

Кроме этого, по словам президента США, корабли станут носителями ядерных крылатых ракет морского базирования, которые сейчас находятся в стадии разработки и, как отметил Трамп, "будут введены в строй достаточно быстро".

США и "гонка вооружений"

Напомним, Пентагон сообщил, что Китай вероятно разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтах вблизи Монголии.

По данным военного ведомства США, размещенные МБР имеют твердотопливные двигатели и являются частью новой серии шахтных комплексов. Ранее Пентагон сообщал лишь о существовании этих полигонов, однако не раскрывал количество ракет.

Черновой отчет Пентагона появился на фоне предстоящего окончания действия договора New START между США и Россией, который ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок и носителей. Эксперты опасаются, что окончание действия соглашения может стимулировать трехстороннюю гонку ядерных вооружений между США, Россией и Китаем.

Стоит отметить, Дональд Трамп 12 декабря официально заявил, что США, Россия и Китай заинтересованы в денуклеаризации ядерного оружия.

