У Флориді на честь Трампа перейменували дорогу

Інші перейменування

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Інститут миру США офіційно було перейменовано на честь Дональда Трампа. Це сталося на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.

Крім того, нещодавно Трамп анонсував будівництво нових суден для військового флоту США, які теж будуть названі на його честь.

Раніше ми писали, що за інформацією Newsweek, Конгрес США має намір заборонити перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або іншого активу на честь Трампа.

