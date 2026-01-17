У Флориді на честь Трампа перейменували дорогу

Президент США Дональд Трамп урочисто відзначив перейменування дороги на свою честь поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч, у штаті Флорида.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, законодавці штату схвалили присвоєння нової почесної назви частині Південного бульвару. Мова про дорогу, яка з'єднує міжнародний аеропорт Палм-Біч із резиденцією Трампа США Мар-а-Лаго.
Нею частини курсує кортеж президента США, який переміщатиметься між аеропортом і резиденцією.
Трамп урочисто відзначаючи перейменування дороги заявив, що "надзвичайно задоволений" цим визнанням.
"Я запам'ятаю цей приголомшливий жест на все життя", - сказав президент, виступаючи на заході, який відбувся в Мар-а-Лаго.
За словами представників окружної комісії, перейменування не впливає на офіційні адреси, системи реагування на надзвичайні ситуації або урядові карти.
Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Інститут миру США офіційно було перейменовано на честь Дональда Трампа. Це сталося на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.
Крім того, нещодавно Трамп анонсував будівництво нових суден для військового флоту США, які теж будуть названі на його честь.
Раніше ми писали, що за інформацією Newsweek, Конгрес США має намір заборонити перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі або іншого активу на честь Трампа.
Детальніше про те, чому Дональд Трамп змінює символи американської влади - читайте в матеріалі РБК-Україна.