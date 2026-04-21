Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что Варшава уже получила запрос от Братиславы по поводу разрешения на пролет самолета Фицо в Москву.

По его словам, этот запрос сейчас находится на рассмотрении.

Ранее Фицо получил отказ от Эстонии в ответ на запрос о разрешении использовать ее воздушное пространство для перелета в Москву на парад 9 мая.

Глава МИД страны подчеркнул, что позиция Таллинна остается неизменной с прошлого года. В частности, Эстония не предоставит разрешения на использование своего неба для полетов в страну-агрессор.

Перед этим премьер Словакии сообщил, что Литва и Латвия запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Он также отметил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Стоит отметить, что в 2025 году Фицо тоже приезжал в Россию на "празднование" 9 мая, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, в прошлом году в Москве был еще и президент Сербии Александр Вучич. Они оба были единственными гостями из Европы в стране-агрессоре на уровне глав государств.