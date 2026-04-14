Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Федоров согласовал с Бельгией и Испанией усиление ПВО: что еще обещают партнеры

02:48 14.04.2026 Вт
2 мин
Бельгия и Испания расширяют поддержку Украины. Какие самолеты ждать Воздушным силам?
aimg Екатерина Коваль
Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с бельгийскими и испанскими коллегами, согласовав приоритеты сотрудничества накануне очередного заседания в формате "Рамштайн".

Приоритеты сотрудничества

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Стороны синхронизировали ключевые направления:

  • усиление противовоздушной обороны;

  • развитие дроновых возможностей;

  • реализацию "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения.

Финансовая и военная помощь

Бельгия выделяет в этом году 1 млрд евро оборонной помощи Украине. Страна подтвердила намерение передать дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

Испания также предоставляет 1 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году. Особое внимание уделили развитию сотрудничества оборонных индустрий в рамках европейского механизма SAFE.

Украина предложила перечень производителей для кооперации с испанскими компаниями, а также возможность тестировать испанские беспилотники в боевых условиях.

Благодарность и результаты

Министр поблагодарил Бельгию и Испанию за последовательную поддержку. Благодаря win-win сотрудничеству с партнерами Украина продолжает сдерживать врага на земле, деоккупировать территории, защищать небо, повышать эффективность перехвата ракет и дронов, а также усиливать удары по экономике России.

Напомним, накануне переговоров министра обороны Михаила Федорова с Бельгией и Испанией президент Владимир Зеленский анонсировал отдельные переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

Украинский опыт защиты неба, а также успешное применение украинских технологий для защиты Ближнего Востока (в частности, во время войны в Иране) станут основой для этих дискуссий.

Тем временем Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстрее закупать, тестировать и внедрять инновационные оборонные решения для ВСУ. Кроме того, в Украине обсуждается создание собственных космических войск, что связано с необходимостью противодействия российским ракетам "Орешник" и другим угрозам из космоса.

