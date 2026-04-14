Федоров согласовал с Бельгией и Испанией усиление ПВО: что еще обещают партнеры

Напомним, накануне переговоров министра обороны Михаила Федорова с Бельгией и Испанией президент Владимир Зеленский анонсировал отдельные переговоры с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

Украинский опыт защиты неба, а также успешное применение украинских технологий для защиты Ближнего Востока (в частности, во время войны в Иране) станут основой для этих дискуссий.

Тем временем Кабинет министров запустил экспериментальный проект, который позволяет быстрее закупать, тестировать и внедрять инновационные оборонные решения для ВСУ. Кроме того, в Украине обсуждается создание собственных космических войск, что связано с необходимостью противодействия российским ракетам "Орешник" и другим угрозам из космоса.