Украина будет закупать инновационное вооружение по-новому: что меняется

13:36 13.04.2026 Пн
Инновации отныне быстрее будут попадать в ВСУ
Константин Широкун
Украина будет закупать инновационное вооружение по-новому: что меняется

Кабмин запустил экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, поэтому инновации попадали в войска несистемно.

Что меняется

Отныне Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.

Также подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности. В конце концов, проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

Інфографіка про нову модель закупівель для оборонних інновацій

"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет технологии. Решения, которые появляются сегодня, должны работать на поле боя уже завтра", - подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.

Какие преимущества получат Силы обороны

Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам дронов имеет целью обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить способности войска уже сейчас.

Нововведение позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками.

Напомним, ранее министерство обороны изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Отныне Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять для закупки БпЛА, НРК и боеприпасов механизм диверсификации.

Также мы писали, что Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов Mavic, Autel и Matrice, также готовятся решения с искусственным интеллектом.

