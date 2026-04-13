Украина будет закупать инновационное вооружение по-новому: что меняется
Кабмин запустил экспериментальный проект, который позволяет быстро закупать, тестировать и внедрять инновационные решения для украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, поэтому инновации попадали в войска несистемно.
Что меняется
Отныне Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре.
Также подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности. В конце концов, проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.
"В современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет технологии. Решения, которые появляются сегодня, должны работать на поле боя уже завтра", - подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.
Какие преимущества получат Силы обороны
Этот проект вместе с предыдущими изменениями относительно нового подхода к оборонным закупкам дронов имеет целью обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.
Речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить способности войска уже сейчас.
Нововведение позволяет сократить путь от разработки до применения, быстрее реагировать на потребности фронта и выстроить системную обратную связь между военными и разработчиками.
