НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины: о чем речь
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске новой программы поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ со стороны НАТО, которая включает финансовую помощь и экспертное сопровождение реформ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Комплексная поддержка от НАТО
Североатлантический альянс впервые согласовал предоставление масштабной финансовой и экспертной поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ.
Реализация инициативы будет проходить через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и направлена на усиление институциональной и технической способности агентства.
Цифровая трансформация и DOT-Chain
Отдельное направление программы связано с развитием и масштабированием системы DOT-Chain, которая используется для внедрения инновационных решений и пилотных реформ в сфере оборонных закупок.
В текущем году планируется запуск ряда новых проектов, направленных на повышение эффективности процессов.
Кибербезопасность и защита данных
Значительное внимание уделяется укреплению кибербезопасности. Речь идет о защите информационных систем, IT-инфраструктуры и цифровых сервисов, которые обеспечивают работу оборонных закупок в условиях военного времени.
Институциональное усиление и аудит
Программа также охватывает развитие кадровой политики и институциональной устойчивости.
В частности, предусмотрено совершенствование рекрутинга, синхронизация внутренних процессов и повышение прозрачности работы агентства.
Дополнительно планируется функциональный аудит при участии Наблюдательного совета, который охватит все ключевые этапы закупочного цикла — от планирования до контроля исполнения контрактов.
Международные стандарты управления
По словам члена Наблюдательного совета ДОТ Тараса Чмута, это первый случай столь комплексной поддержки со стороны НАТО.
Аудит будет проводиться с участием структуры NATO IBAN, что позволит внедрить международные стандарты добропорядочности, прозрачности и эффективности в систему оборонных закупок Украины.
