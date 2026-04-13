НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины: о чем речь

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске новой программы поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ со стороны НАТО, которая включает финансовую помощь и экспертное сопровождение реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Комплексная поддержка от НАТО

Североатлантический альянс впервые согласовал предоставление масштабной финансовой и экспертной поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ.

Реализация инициативы будет проходить через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и направлена на усиление институциональной и технической способности агентства.

Цифровая трансформация и DOT-Chain

Отдельное направление программы связано с развитием и масштабированием системы DOT-Chain, которая используется для внедрения инновационных решений и пилотных реформ в сфере оборонных закупок.

В текущем году планируется запуск ряда новых проектов, направленных на повышение эффективности процессов.

Кибербезопасность и защита данных

Значительное внимание уделяется укреплению кибербезопасности. Речь идет о защите информационных систем, IT-инфраструктуры и цифровых сервисов, которые обеспечивают работу оборонных закупок в условиях военного времени.

Институциональное усиление и аудит

Программа также охватывает развитие кадровой политики и институциональной устойчивости.

В частности, предусмотрено совершенствование рекрутинга, синхронизация внутренних процессов и повышение прозрачности работы агентства.

Дополнительно планируется функциональный аудит при участии Наблюдательного совета, который охватит все ключевые этапы закупочного цикла — от планирования до контроля исполнения контрактов.

Международные стандарты управления

По словам члена Наблюдательного совета ДОТ Тараса Чмута, это первый случай столь комплексной поддержки со стороны НАТО.

Аудит будет проводиться с участием структуры NATO IBAN, что позволит внедрить международные стандарты добропорядочности, прозрачности и эффективности в систему оборонных закупок Украины.