Главная » Новости » Война в Украине

НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины: о чем речь

20:33 13.04.2026 Пн
Украина проведет ряд инновационных реформ уже в этом году
aimg Анастасия Никончук
НАТО впервые поможет с реформой Агентства оборонных закупок Украины: о чем речь Фото: военные поставки НАТО (GettyImages)

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о запуске новой программы поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ со стороны НАТО, которая включает финансовую помощь и экспертное сопровождение реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Комплексная поддержка от НАТО

Североатлантический альянс впервые согласовал предоставление масштабной финансовой и экспертной поддержки Агенции оборонных закупок ДОТ.

Реализация инициативы будет проходить через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и направлена на усиление институциональной и технической способности агентства.

Цифровая трансформация и DOT-Chain

Отдельное направление программы связано с развитием и масштабированием системы DOT-Chain, которая используется для внедрения инновационных решений и пилотных реформ в сфере оборонных закупок.

В текущем году планируется запуск ряда новых проектов, направленных на повышение эффективности процессов.

Кибербезопасность и защита данных

Значительное внимание уделяется укреплению кибербезопасности. Речь идет о защите информационных систем, IT-инфраструктуры и цифровых сервисов, которые обеспечивают работу оборонных закупок в условиях военного времени.

Институциональное усиление и аудит

Программа также охватывает развитие кадровой политики и институциональной устойчивости.

В частности, предусмотрено совершенствование рекрутинга, синхронизация внутренних процессов и повышение прозрачности работы агентства.

Дополнительно планируется функциональный аудит при участии Наблюдательного совета, который охватит все ключевые этапы закупочного цикла — от планирования до контроля исполнения контрактов.

Международные стандарты управления

По словам члена Наблюдательного совета ДОТ Тараса Чмута, это первый случай столь комплексной поддержки со стороны НАТО.

Аудит будет проводиться с участием структуры NATO IBAN, что позволит внедрить международные стандарты добропорядочности, прозрачности и эффективности в систему оборонных закупок Украины.

Напоминаем, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос вступления Украины в Альянс вряд ли будет решен в ближайшей перспективе, поскольку среди стран-союзников отсутствует политический консенсус по этому поводу.

Отметим, что министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно заявил, что Ормузский пролив не относится к зоне ответственности НАТО, и Альянс не планирует вовлекаться в военные действия на Ближнем Востоке.

