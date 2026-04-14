Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Федоров узгодив з Бельгією та Іспанією посилення ППО: що ще обіцяють партнери

02:48 14.04.2026 Вт
2 хв
Бельгія та Іспанія розширюють підтримку України. На які літаки чекати Повітряним силам?
aimg Катерина Коваль
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр оборони України Михайло Федоров провів переговори з бельгійськими та іспанськими колегами, узгодивши пріоритети співпраці напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Міноборони.

Читайте також: НАТО вперше допоможе з реформою Агентства оборонних закупівель України: про що йдеться

Пріоритети співпраці

Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмови з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Сторони синхронізували ключові напрямки:

  • посилення протиповітряної оборони;

  • розвиток дронових спроможностей;

  • реалізацію "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

Фінансова та військова допомога

Бельгія виділяє цього року 1 млрд євро оборонної допомоги Україні. Країна підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16 та забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

Іспанія також надає 1 млрд євро на підтримку України у 2026 році. Особливу увагу приділили розвитку співпраці оборонних індустрій у межах європейського механізму SAFE.

Україна запропонувала перелік виробників для кооперації з іспанськими компаніями, а також можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах.

Подяка та результати

Міністр подякував Бельгії та Іспанії за послідовну підтримку. Завдяки win-win співпраці з партнерами Україна продовжує стримувати ворога на землі, деокуповувати території, захищати небо, підвищувати ефективність перехоплення ракет і дронів, а також посилювати удари по економіці Росії.

Нагадаємо, напередодні переговорів міністра оборони Михайла Федорова з Бельгією та Іспанією президент Володимир Зеленський анонсував окремі переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.

Український досвід захисту неба, а також успішне застосування українських технологій для захисту Близького Сходу (зокрема, під час війни в Ірані) стануть основою для цих дискусій.

Тим часом Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні оборонні рішення для ЗСУ. Крім того, в Україні обговорюється створення власних космічних військ, що пов’язано з необхідністю протидії російським ракетам "Орєшнік" та іншим загрозам з космосу.

Більше по темі:
ІспаніяБельгіяМихайло ФедоровВійськова допомога