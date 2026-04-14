Федоров узгодив з Бельгією та Іспанією посилення ППО: що ще обіцяють партнери

Нагадаємо, напередодні переговорів міністра оборони Михайла Федорова з Бельгією та Іспанією президент Володимир Зеленський анонсував окремі переговори з європейськими партнерами щодо створення спільної системи протиповітряної оборони.

Український досвід захисту неба, а також успішне застосування українських технологій для захисту Близького Сходу (зокрема, під час війни в Ірані) стануть основою для цих дискусій.

Тим часом Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт, який дозволяє швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні оборонні рішення для ЗСУ. Крім того, в Україні обговорюється створення власних космічних військ, що пов’язано з необхідністю протидії російським ракетам "Орєшнік" та іншим загрозам з космосу.