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Федоров сегодня приходил к Зеленскому, - ОП

21:19 21.07.2026 Вт
1 мин
Это уже вторая встреча бывшего главы Минобороны с президентом после его отставки
aimg Мария Науменко
Федоров сегодня приходил к Зеленскому, - ОП Фото: президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 июля, провел еще одну встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Дмитрия Литвина.

По словам Литвина, встреча между президентом и Федоровым уже прошла.

В то же время в Офисе президента не стали раскрывать содержание переговоров. Никакие подробности относительно темы разговора или принятых решений пока не обнародованы.

Напомним, последний раз президент Владимир Зеленский проводил встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым 18 июля. После нее глава государства анонсировал подготовку новых решений по обеспечению и развитию Вооруженных сил Украины.

Ранее Федоров рассказывал, что во время телефонного разговора президент предлагал ему стать своим советником, однако он отказался.

Однако, как сообщили источники РБК-Украина в окружении Михаила Федорова, после отставки он готов вернуться только на должность министра обороны.

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