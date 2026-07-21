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Федоров сьогодні приходив до Зеленського, - ОП

21:19 21.07.2026 Вт
1 хв
Це вже друга зустріч колишнього глави Міноборони з президентом після його відставки
aimg Марія Науменко
Федоров сьогодні приходив до Зеленського, - ОП Фото: президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам радника президента України Дмитра Литвина.

За словами Литвина, зустріч між президентом і Федоровим уже відбулася.

Водночас в Офісі президента не стали розкривати зміст переговорів. Жодних подробиць щодо теми розмови чи ухвалених рішень наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський проводив зустріч із колишні міністром оборони Михайлом Федоровим 18 липня. Після неї глава держави анонсував підготовку нових рішень щодо забезпечення й розвитку Збройних сил України.

Раніше Федоров розповідав, що під час телефонної розмови президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

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