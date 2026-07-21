Федоров сьогодні приходив до Зеленського, - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам радника президента України Дмитра Литвина.

Водночас в Офісі президента не стали розкривати зміст переговорів. Жодних подробиць щодо теми розмови чи ухвалених рішень наразі не оприлюднено.

За словами Литвина, зустріч між президентом і Федоровим уже відбулася.

Нагадаємо, востаннє президент Володимир Зеленський проводив зустріч із колишні міністром оборони Михайлом Федоровим 18 липня. Після неї глава держави анонсував підготовку нових рішень щодо забезпечення й розвитку Збройних сил України.

Раніше Федоров розповідав, що під час телефонної розмови президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.