Зеленский: говорил с Федоровым и Сырским, решения по армии будут

В Украине наработают новые решения по обеспечению и развитию Вооруженных сил. Изменения готовятся на основе мнения военных и руководства оборонного сектора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

Что известно о подготовке решений

По словам главы государства, этому шагу предшествовала длительная серия обсуждений и консультаций с ключевыми чиновниками.

Принятию обновлений будет способствовать непосредственная обратная связь граждан и военнослужащих.

"Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским, решения по армии будут наработаны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Протесты из-за отставки Федорова

Напомним, в субботу, 18 июля, в Киеве и других украинских городах третий день подряд продолжаются массовые акции протеста из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

Граждане вышли на улицы с требованием к власти отреагировать на кадровые решения в руководстве министерства.