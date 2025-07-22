Законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП передали на подпись президенту
Верховная Рада сегодня, 22 июля, приняла законопроект №12414 об ограничении прав НАБУ и САП. Также его подписал спикер ВР Руслан Стефанчук. Таким образом, нормативный акт передан на подпись президенту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Соответствующий законопроект после дискуссий в парламенте и попыток отдельных депутатов блокировать трибуну, чтобы помешать его принятию, был поддержан в сессионном зале, законопроект поддержали 263 народных депутата.
Ключевые положения нового законопроекта
Законопроект предусматривает следующие нововведения:
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Генеральный прокурор получает доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;
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Генпрокурор также сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;
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Генпрокурор получит право закрывать производства на основании ходатайств стороны защиты;
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Генпрокурор сможет лично подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам;
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руководитель САП потеряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров, отныне это решение будет принимать исключительно генпрокурор.
Ограничение полномочий НАБУ и САП
Напомним, перед рассмотрением законопроекта №12414 в Раде антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.
Принятие закона произошло после того, как СБУ пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. Кроме того, прошли масштабные обыски у детективов НАБУ - для "нейтрализации российского влияния".
Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями властей в отношении НАБУ и САП. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.
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