Оккупанты не пускают МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, где был пожар, - Минэнерго

Сотрудники МАГАТЭ не смогли попасть внутрь градирни на ЗАЭС, где 11 августа произошел пожар. Оккупанты препятствуют специалистам попасть внутрь объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона "Единые новости".