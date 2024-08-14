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Оккупанты не пускают МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, где был пожар, - Минэнерго

Среда 14 августа 2024 11:50
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Оккупанты не пускают МАГАТЭ внутрь градирни ЗАЭС, где был пожар, - Минэнерго Фото: флаг МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сотрудники МАГАТЭ не смогли попасть внутрь градирни на ЗАЭС, где 11 августа произошел пожар. Оккупанты препятствуют специалистам попасть внутрь объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона "Единые новости".

По его данным, представители МАГАТЭ смогли лишь провести радиационный мониторинг и осмотр градирни.

Он отметил, что после этого они хотели попасть в середину градирни на уровень распределения водяных форсунок, поскольку имели предположение, что там могло быть повреждение из-за пожара. Оккупанты не позволили им этого.

Колесник добавил, что в настоящее время МАГАТЭ не пришло к окончательному выводу о причинах и обстоятельствах возгорания на градирне 11 августа.

Пожар на ЗАЭС 11 августа

О возгорании на ЗАЭС 11 августа сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища. Несмотря на это, ЗАЭС работала в штатном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские оккупанты.

МАГАТЭ на событие отреагировала и сообщила, что специалисты Агентства стали свидетелями сильного темного дыма в северной части ЗАЭС, появившегося после "многочисленных взрывов". Причину они установить не смогли.

В "Энергоатоме" считают возможными причинами пожара на ЗАЭС халатность оккупантов или сознательный поджог. Там добавили, что превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не было зафиксировано.

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