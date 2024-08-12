В Энергоатоме рассказали о возможных причинах пожара на ЗАЭС

Пожар произошел около 20:00 11 августа на объекте технического водоснабжения ЗАЭС. В результате произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом .

Возможными причинами там считают небрежность оккупантов или сознательный поджог.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации электростанции, по данным Энергоатома, нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Регулятор заметил, что градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

"Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. "Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии", - говорится в сообщении.

В то же время радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет, отметил Энергоатом.