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В Энергоатоме рассказали о возможных причинах пожара на ЗАЭС

Понедельник 12 августа 2024 03:08
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В Энергоатоме рассказали о возможных причинах пожара на ЗАЭС Фото: Запорожская атомная электростанция (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Пожар произошел около 20:00 11 августа на объекте технического водоснабжения ЗАЭС. В результате произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Возможными причинами там считают небрежность оккупантов или сознательный поджог.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации электростанции, по данным Энергоатома, нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.

Регулятор заметил, что градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

"Известно, что рашисты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины. Градирни также используются как помещения для складирования военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на ЗАЭС. "Масштабные пожары могут приводить к развитию события вплоть до радиационной аварии", - говорится в сообщении.

В то же время радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения нет, отметил Энергоатом.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской атомной электростанции на оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что, по неофициальной информации от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве. Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции". По словам главы государства, пока показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. "Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ", - написал он.

МАГАТЭ заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после "многочисленных взрывов".

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