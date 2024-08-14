Окупанти не пускають МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де була пожежа, - Міненерго

Співробітники МАГАТЕ не змогли потрапити всередину градирні на ЗАЕС, де 11 серпня сталася пожежа. Окупанти перешкоджають фахівцям потрапити в середину об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра енергетики Миколи Колісника в етері телемарафону "Єдині новини".