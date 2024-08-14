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Окупанти не пускають МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де була пожежа, - Міненерго

Середа 14 серпня 2024 11:50
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Окупанти не пускають МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС, де була пожежа, - Міненерго Фото: прапор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Співробітники МАГАТЕ не змогли потрапити всередину градирні на ЗАЕС, де 11 серпня сталася пожежа. Окупанти перешкоджають фахівцям потрапити в середину об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра енергетики Миколи Колісника в етері телемарафону "Єдині новини".

За його даними, представники МАГАТЕ змогли лише здійснити радіаційний моніторинг та провести огляд градирні.

Він зазначив, що після цього вони хотіли потрапити в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, оскільки мали припущення, що там могло бути пошкодження через пожежу. Окупанти не дозволили їм цього.

Колісник додав, що наразі МАГАТЕ не дійшло остаточного висновку щодо причин та обставин займання на градирні 11 серпня.

Пожежа на ЗАЕС 11 серпня

Про займання на ЗАЕС 11 серпня повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Жителі Нікополя першими помітили пожежу на одній з градирень станції на тимчасово окупованому березі колишнього Каховського водосховища. Попри це, ЗАЕС працювала у штатному режимі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив факт пожежі та заявив, що її влаштували російські окупанти.

МАГАТЕ на подію відреагувала та повідомила, що фахівці Агентства стали свідками сильного темного диму в північній частині ЗАЕС, який з’явився після "численних вибухів". Причину вони встановити не змогли.

В "Енергоатомі" вважають можливими причинами пожежі на ЗАЕС недбалість окупантів або свідомий підпал. Там додали, що перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не було зафіксовано.

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