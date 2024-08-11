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Зеленский отреагировал на российскую провокацию на ЗАЭС

Энергодар, Воскресенье 11 августа 2024 22:08
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Зеленский отреагировал на российскую провокацию на ЗАЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, вечером 11 августа жители Никополя заметили пожар на территории ЗАЭС. Как сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, предварительно, россияне зажгли большое количество шин в градирнях ЗАЭС. Вероятно, они это сделали с целью провокации или, чтобы запугать украинцев.

Как известно, российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года через несколько дней после полномасштабного вторжения. В настоящее время на территории ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая на днях сообщала о пожарах вокруг атомной станции.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС
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