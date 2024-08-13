Пожар на Запорожской АЭС Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину инцидента

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели поврежденную из-за недавнего пожара градирню на территории оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС. Причину инцидента пока составлять не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

В обновленном отчете Агентства говорится, что утром 12 августа его эксперты посетили градирные станции, чтобы "наблюдать за последствиями" пожара, произошедшего 11 августа.

"По словам генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, на основе наблюдений команда оценила, что маловероятно, что первоисточник пожара возник возле основания градирни", - говорится в публикации МАГАТЭ.

Как было установлено, повреждение, скорее всего, сосредоточено во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте примерно 10 метров.

Сообщается, что оккупанты отказали команде МАГАТЭ "по соображениям безопасности" в просьбе получить доступ к бассейну холодной воды, который является основой градирни.

"При посещении пострадавшей градирни команда заметила выгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, возле уровня распределительной форсунки. Они также наблюдали капли сожженного пластика и упавшие фрагменты бетона, распределенные по бассейну с холодной водой", - говорится в сообщении Агентства.

Команда оценила, что эти капли соответствовали упавшей из-за огня расплавленной и пластиковой сетке, рассказали в МАГАТЭ.

Были собраны образцы мусора, в том числе сожженный и расплавленный пластик. Команда оценила стойкий запах от огня "и определила, что при отсутствии запаха серы он, скорее всего, вызван горящим пластиком".

Отмечается также, что специалисты МАГАТЭ не заметили остатков ни шин (ранее появлялись сообщения, что оккупанты могли поджечь автомобильные шины для провокации), ни дронов (подконтрольная оккупантам "команда" ЗАЭС рассказывала, что якобы могла быть атака БПЛА на станцию).

"Команда подтвердила, что не было значительных признаков повреждения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни", - говорится в заявлении Агентства.

В МАГАТЭ акцентировали, что ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни сейчас не работают. А в районе градирен, которые расположены примерно в 1,5 км от реакторных блоков ЗАЭС, радиоактивных веществ нет.

"Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - рассказали в Агентстве.

В отчете говорится, что в настоящее время команда МАГАТЭ "не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений" по пожару, который произошел позавчера. И пообещали продолжить анализ после дополнительного обзора и доступа к уровню распределения водяного сопла и бассейна холодной воды.

Пожар на ЗАЭС

Напомним, 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что жители Никополя заметили пожар в одной из градирен Запорожской АЭС на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Чиновник также отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры устроили пожар на территории Запорожской АЭС. И добавил, что украинская сторона ждет реакции мира и МАГАТЭ.

Впоследствии в МАГАТЭ сделали заявление, что эксперты Агентства стали свидетелями сильного темного дыма в северной части ЗПЭС, появившегося после "многочисленных взрывов".

Добавим, что в Энергоатоме вероятной причиной пожара на ЗАЭС считают небрежность оккупантов или сознательный поджог. Также там заявили, что превышения контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано.