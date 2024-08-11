МАГАТЭ заявило о звуках взрывов, якобы предшествовавших задымлению на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии заявило, что его эксперты стали свидетелями сильного темного дыма в северной части Запорожской атомной электростанции, появившегося после "многочисленных взрывов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ в соцсети X.

"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, прогремевших вечером", - говорится в сообщении. Также МАГАТЭ пишет, что "команда ЗАЭС" сообщила о "вероятной атаке беспилотника сегодня на одну из градирен, расположенных на площадке". Напомним, электростанция с марта 2022 оккупирована российскими войсками. Россия также заменила рабочий персонал на объекте. Именно российскую версию события озвучило МАГАТЭ в своем сообщении. Вместе с тем именно российские войска ранее неоднократно обвинялись в провокативных обстрелах ЗАЭС. О влиянии инцидента на ядерную безопасность агентство не сообщило.