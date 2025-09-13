F-16 перехватили российский дрон над Румынией
Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве. Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на antena.
Сообщается, что два боевых самолета F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели в субботу, 13 сентября, в 18:05 для мониторинга воздушной ситуации на границе с Украиной, из-за российских воздушных атак на инфраструктуру на Дунае.
Румынские F-16 не сбили российский дрон
В 18:12 было отправлено сообщение RO-Alert для населения северной части уезда Тулча, а уже в 18:23 самолеты F-16 обнаружили дрон в национальном воздушном пространстве, который они сопровождали до примерно 20 км к юго-западу от Чилия-Веке, где он исчез с радаров.
По данным издания, дрон не летал над населенными районами и не представлял непосредственной угрозы для безопасности населения.
Представители Министерства обороны призвали граждан соблюдать меры безопасности, переданных в сообщении RO-ALERT:
- не поддаваться панике,
- звонить по номеру 112, если считают это необходимым.
Напомним, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов.
Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.
Заметим, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ по Украине, около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польскому ПВО удалось сбить только 4 беспилотника.
Однако, как отметил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте реакция Альянса на инцидент в Польше была "очень успешной".
Он подчеркнул, что та ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.
В то же время, по последней информации, в Польше нашли обломки 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы.